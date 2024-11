Ilfoglio.it - "Ci sentiamo traditi". Le reazioni del mondo ebraico alle parole del Papa sul "genocidio" a Gaza

"Siamo rimasti sconvolti dal fatto che ilsi sia coinvolto in questo modo nel conflitto. Cidi essereda lui". La posizione espressa alla Stampa da Sacha Roytman, ceo dell'associazione Combat antisemitism movement, è piuttosto rappresentativa del tipo diche hanno generato nelle comunità ebraiche leutilizzate daFrancesco nell'ultimo libro in uscita per il Giubileo. Il Pontefice nel saggio dice che "a detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s'inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali". Una presa di posizione molto forte che è sembrata seguire la linea del Vaticano, che sin dal 7 ottobre ha sposato una posizione di equidistanza tra le parti, frutto anche di un rapporto tormentato con lo stato d'Israele.