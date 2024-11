Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Ismajli rompe il silenzio sul suo futuro

Tra i profili che piacciono al club azzurro ci sarebbe anche Ardian, difensore dell’Albania e dell’Empoli che ha annullato Lukaku. Ilsarebbe a lavoro per l’acquisto di un difensore a gennaio e più in generale la dirigenza azzurra vuole migliorare la rosa ad Antonio Conte, anche per il. Bisogna stringere accordi anche fuori i mesi del mercato per anticipare la concorrenza.Concorrenza spietata sul giocatore dell’Empoli, obiettivo di mercato del: Ardian. Il centrale albanese si è distinto a inizio stagione con ottime prestazioni, specialmente contro il club azzurro quando ha annullato Romelu Lukaku al Castellani.Le sue performance non sono passate inosservate. Addirittura anche l’Inter di Marotta e la Juventus avrebbero messo gli occhi sul calciatore. Il suo contratto è in scadenza, ma si prevede un rinnovo con l’Empoli, in modo che la società azzurra non lo perda a zero al termine della stagione.