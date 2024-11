.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori dell’8^ giornata

Continua a vincere il Chiaravalle in C1, ora a -3 dai play-off. In C2/A l’Acli Mantovani vince il derby contro il Verbena, cade il Castelbellino. Nel girone B, la Polisportiva Victoria batte l’Osimo Five con il brivido, l’Avenale pareggia a Recanati schiumando di rabbia contro l’arbitro, show San Biagio con 19 reti segnate VALLESINA, 18 novembre– Non sono di certo mancate le emozioni nell’8^dia 5 regionale inC1 e C2. Scopriamo insieme tutto quello che è successo tra venerdì 15 e sabato 16 novembre.C1 In C1, prosegue il momento magico del Chiaravalle. La squadra di Cecchini, infatti, batte 0-2 il Fortuna Fano e ottiene la terza vittoria di fila con i gol di Caimmi e Amadei. I rosanero consolidano l’ottava posizione, a -3 dal quinto posto e a +5 dai play-out.