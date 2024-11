Gaeta.it - Arresto di Rexino Arzaj in Francia: sviluppi che si intrecciano con la politica italiana

La notizia dell'arresto di Rexino Arzaj, un nome noto in ambito politico e sociale, ha provocato un forte eco mediatico in Europa, in particolare in Italia. L'esponente del collettivo Hammerbund, insieme a diversi compagni, è accusato di aver preso parte a violenti scontri durante eventi di estrema destra in Ungheria. Questa situazione non solo solleva preoccupazioni per Arzaj stesso, ma potrebbe avere impatti diretti anche sull'eurodeputata Ilaria Salis, coinvolta a vario titolo nella vicenda. L'arresto e le accuse a Rexino Arzaj è stato arrestato in Francia in seguito a richieste delle autorità ungheresi, le quali lo accusano di aver partecipato al pestaggio di militanti di estrema destra durante la "Giornata dell'Onore". Questo evento, che ha attirato l'attenzione dei media per le sue connotazioni controverse e il suo legame con il nazionalismo, si è svolto a Budapest nel febbraio del 2023.