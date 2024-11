Gaeta.it - Arrestati tre sospettati di tentato omicidio a Massafra: ferito un 22enne pakistano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Tre individui sono statidai Carabinieri di, in provincia di Taranto, per ildi un giovanedi 22 anni. Il fatto è accaduto la notte del 13 settembre, quando la vittima è stata colpita all’addome da un proiettile all’interno dell’abitazione che condivide con alcuni connazionali. Tuttavia, l’indagine ha rivelato che il giovane non era il bersaglio previsto dagli aggressori, i quali cercavano vendetta per un presunto atto di molestia ai danni di un’amica di uno di loro.La dinamica dell’agguatoSecondo le informazioni raccolte dagli investigatori, i tre presunti autori del crimine si sono recati presso l’abitazione della vittima con l’intento di punire un altro occupante della casa, ritenuto colpevole di molestare la giovane conosciuta da uno di loro.