Armi all’Ucraina Donald Trump jr accusa Joe Biden | Vuole la Terza Guerra Mondiale

Jr hato il presidente Usa Joedi voler «far partire la» prima che suo padre, presidente designato, «abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite».Jr lo ha scritto in un messaggio postato su X che segue la decisione della Casa Bianca di autorizzare l’Ucraina a usare missili a lungo raggio contro obiettivi militari all’interno della Russia. Secondo i media Usaavrebbe deciso l’ok all’uso dia lungo raggio dopo la minaccia di un assalto russo a Kursk. Nella città russa Moscacombattere insieme ai 10 mila soldati nordcoreani inviati da Kim Jong-Un. Da qui il via libera all’uso dei missili a lungo raggio, conosciuti anche come Army Tactical Missile Systems (Atacms).L’Ucraina, la Russia, gli UsaCon l’arrivo dialla Casa Bianca gli ucraini sperano infatti di utilizzare il territorio conquistato in Russia come merce di scambio sul tavolo dei negoziati per la pace.