Anna Del Sorbo nuova presidente di Piccola Industria Campania

Leggi su Ildenaro.it

Del, Direttore Generale della Idal Group – azienda napoletana del settore navale, civile ele – è stata eletta oggidel ComitatoConfper il quadriennio 2024/2028, subentrando a Pasquale Lampugnale ViceConf. “Dobbiamo sviluppare strategie che puntino – ha dichiaratoDel– sulle relazioni tra le aziende, tra queste e i fornitori, tra il tessuto produttivo nel suo complesso e le istituzioni, forze sociali, il mondo accademico e della ricerca, i centri dell’innovazione tecnologica, gli organismi culturali”. Per ladi, “si dovrà operare come in un cantiere, partendo dalle effettive esigenze delle Pmi, con cui terremo un dialogo costante”.