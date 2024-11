Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, secondo ko

FAENZA 8265 BLACKS FAENZA: Ndiaye, Poletti 17, Calbini 16, Vico 10, Naccari, Zangheri, Poggi 8, Dincic 2, Bendandi, Sirri, Cavallero 19, Fragonara 10. All. Garelli. UP ANDREIMOLA: Fazzi, Pavani 2, Restelli 10, Benintendi ne, Toniato 4, Filippini 4, Klanjscek 15, Chiappelli 9, Martini 12, Fea 5, Sanguinetti 4. All. Angori. Arbitri: Roberti e Manco. Note: parziali: 17-11; 35-31; 57-52. Tiri da due: 17/43; 13/36. Tiri da tre: 10/26; 7/26. Tiri liberi: 18/26; 18/22. Rimbalzi: 45; 44. Seconda sconfitta consecutiva per l’Up. I biancorossi cadono a Faenza dopo avere retto per tre quarti abbondanti contro la fisicità dei padroni di casa, per poi subire il break decisivo nell’ultimo quarto, dove tra palle perse (15 a fine partita) e un po’ di nervosismo (con l’espulsione di coach Angori) il derby prende la via di Faenza.