Gaeta.it - Allerta smog in Emilia-Romagna: misure emergenziali attive dal 19 novembre

L'si prepara a fronteggiare un'inedita emergenza ambientale a causa dell'attivata dall'Agenzia regionale per la Protezione ambientale . A partire dal 19, per due giorni, l'intera regione adotteràstraordinarie per ridurre l'inquinamento atmosferico e proteggere la salute pubblica. Le restrizioni si rendono necessarie in seguito ai dati preoccupanti sulle polveri PM10, che hanno superato i limiti consentiti.di circolazione per garantire aria pulitaFra le principali restrizioni imposte, è prevista la limitazione della circolazione per i veicoli diesel Euro 5. Questa nuova normativa sarà in vigore dalle 8.30 alle 18.30 nei comuni con più di 30.000 abitanti. Questa decisione si basa su proiezioni di Arpae che indicano un potenziale sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili, contribuendo così all'implementazione dipiù severe per preservare il benessere della popolazione.