Via dei Castani | il degrado di una storica arteria e l’urgenza di interventi pubblici

Facebook WhatsAppTwitter L’incontro tra i cittadini di Roma in favore della Pace e per fermare il genocidio del popolo palestinese ha messo in luce, oltre alla necessità di solidarietà internazionale, anche lo stato di abbandono in cui versa Via dei. Questastrada, un tempo orgoglio del quartiere, ha visto il suo tessuto sociale e commerciale deteriorarsi, aggravato dall’alta conta di vittime a Gaza, che ha superato le 43.700 unità, di cui più della metà sono bambini innocenti. La situazione attuale rende impellente un intervento di riqualificazione.Cause deldi via deiNegli ultimi anni, Via deiha subito una lenta ma inesorabile decadenza. Diversi sono i fattori che hanno contribuito a questo deterioramento. In primo luogo, l’avvento dei centri commerciali è stato un duro colpo per il commercio locale; molti residenti e visitatori preferiscono fare acquisti nei grandi negozi piuttosto che nelle piccole attività della strada.