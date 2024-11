Lettera43.it - Urne aperte in Umbria ed Emilia-Romagna per le elezioni regionali

Leggi su Lettera43.it

Al via leined. Lesarannodomenica 17 (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 novembre (dalle 7 alle 15). Nella prima regione la presidente uscente Donatella Tesei tenta il bis sfidata da otto candidati, mentre nella seconda sono quattro gli aspiranti governatori per il post Bonaccini. I primi dati sull’affluenza arriveranno alle 12.?in: candidati e come si votaCome anticipato, i candidati insono nove. I favoriti sono Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti (sindaca di Assisi) per il centrosinistra. Gli altri sono i civici Martina Leonardi (Insieme per un’resistente), Marco Rizzo (Democrazia sovrana e popolare, Alternativa riformista per Rizzo presidente), Moreno Pasquinelli (Fronte del dissenso), Fabrizio Pignalberi (Più Italia sovrana, Quinto polo per l’Italia), Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’), Giuseppe Paolone (Forza del popolo) e Giuseppe Tritto (Tritto presidente – Umani insieme liberi) Si può votare barrando con una X un candidato alla presidenza e/o il simbolo di una lista ad esso collegato, inserendo anche una preferenza per uno o due candidati consiglieri (purché di genere diverso).