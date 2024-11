Gaeta.it - Torna “Che Tempo Che Fa”: Ecco Gli Ospiti e Le Novità della Puntata del 17 Novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter In data 17, alle 19.30, il talk show “CheChe Fa” riprende il suo corso con un nuovo entusiasmante appuntamento. La trasmissione, condotta da Fabio Fazio e trasmessa sul NOVE e in streaming su discovery+, continua a mantenere la sua popolarità grazie a una formula collaudata che da oltre vent’anni attrae il pubblico italiano. Con interviste significative e l’ormai iconica presenza di Luciana Littizzetto, il programma si prepara ad affrontare temi di attualità con la leggerezza che lo contraddistingue.Glidi trasmissioneLadel 17si presenta ricca didi spicco. Andrea Bocelli, il celebre tenore e punto di riferimentomusica italiana e internazionale, discute del suo progetto “Andrea Bocelli 30: The Celebration”.