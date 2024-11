Probabili formazioni Venezia-Lecce tredicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladella. Allo stadio Penzo si sfidano due squadre in lotta per la salvezza e dunque i tre punti possono valere doppio in questo scontro diretto di assoluta importanza. I salentini sono in crisi nera, i lagunari hanno invece alternato i risultati ultimamente. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 di lunedì 25 novembre, di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo.– Candela ancora nel terzetto difensivo, Ellertsson largo a sinistra e poi Oristanio e Pohjanpalo con Busio a supporto.– Esordio per Giampaolo al rientro nella massima, solito 4-3-1-2 al quale non si deroga con Oudin alle spalle del duo Rebic-Krstovic.Ledi(3-4-2-1): Stankovic; Svoboda, Idzes, Candela; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; PohjanpaloBallottaggi: Candela 55% – Sverko 45%Indisponibili: BjarkasonSqualificati: –(4-3-1-2): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Ramadani, Rafia, Coulibaly; Oudin; Rebic, KrstovicBallottaggi: Dorgu 55% – Gallo 45%Indisponibili: Burnete, Bonifazi, Pierret, Banda, Gonzalez, BerishaSqualificati: –