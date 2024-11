Anteprima24.it - Notte movimentata in città, presunta rissa in centro: le immagini faranno chiarezza

Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo allarme per movida violenta in. Poco prima dell’una, in piazza Piano di Corte sarebbe scoppiata unatra extracomunitari armati a quanto si è appreso di cocci di bottiglie rotte.La segnalazione al 112 è stata seguita subito dall’intervento sul posto di una Gazzella ma i militari non avrebbero trovato traccia dellané tantomeno uno stato di agitazione. Anche il personale del 118, allertato per lapresenza di feriti, non ha riscontrato la necessità di qualsivoglia intervento.Resta dunque da chiarire da parte dei militari se si sia trattato di un falso allarme o di un nuovo conflitto tra extracomunitari che già in passato era stato registrato nelstorico. Sono ora in corso di acquisizione da parte degli inquirenti: leregistrate dalle telecamere del Comune presenti nella zona