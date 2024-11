Lapresse.it - MotoGp, Jorge Martin campione del mondo: chi è ‘Martinator’

Prima di trasformarsi in ‘ator’ il piccolonon voleva leggere libri ma solo riviste di moto. E quando a spingere sull’acceleratore è soprattutto la passione, l’inerzia del destino è capace di portare i sognatori molto lontano, fino a diventare campioni delnella classe regina.entra nella storia del motociclismo prendendosi inlo scettro iridato – che Pecco Bagnaia ha custodito per due anni – dopo un testa a testa di alto gradimento emotivo. Si è preso la corona delsfidando colui che ha sempre ritenuto più che un rivale un collega da cui imparare il meglio.Dopo aver sfiorato la vetta nel 2023 quando si inchinò alla rimonta monstre del piemontese e anche alla sua foga agonistica, stavolta ‘ator’ (soprannome coniato nel 2018) è arrivato in cima utilizzando le sue doti naturali ma unendo alla spensieratezza e al sorriso una saggezza costruita con l’esperienza e soprattutto con la fame, l’umiltà e il sacrificio di chi è arrivato dal basso.