Margaret Spada la testimonianza della giornalista Misuraca | Anche io operata dallo stesso medico ho avuto tremori dopo l’anestesia – Il video

«Nel momento in cui mi stendo sul lettino e mi iniettalocale, inizio ad avere deie una forte tachicardia che lì per lì mi ero spaventata».lasportiva Maria Ritaè statanello studio di Roma dei medici Procopio, padre e figlio, indagati per omicidio colposo per la morte22enne siciliana. Come la ragazza,doveva effettuare una rinoplastica e come lei ha patito gli stessi. Solo che la giovane è morta il 7 novembre3 giorni di sofferenze all’ospedale Sant’Eugenio. L’autopsia ha accertato un arresto cardiaco, ma sarà l’esame istologico a stabilire se un farmaco usato come sedativo abbia comportato la morte22enne. La«Sto vedendo vari articoli in merito a una ragazza che si èin una clinica di Roma ed è morta subito», racconta lacon unsu TikTok.