Mara Venier a Belve, intervista già registrata: segreti tra amori e carriera

La quarta stagione di, il programma cult condotto da Francesca Fagnani, torna martedì 19 novembre su Rai2 con una prima serata imperdibile. Tra i protagonisti della puntata inaugurale, oltre a Riccardo Scamarcio e Flavia Vento, ci sarà, pronta a raccontarsi in un'che promette scintille e momenti di grande intensità emotiva, oltre che inediti e riflessivi.L'icona della TV italiana e regina indiscussa di Domenica In, si siederà sullo sgabello diper un confronto diretto e senza filtri con Francesca Fagnani. L'martedì 12 novembre scorso, toccherà i momenti più significativi della sua vita, sia personali che professionali, mettendo in luce i trionfi, le fragilità e i dolori che hanno segnato il suo percorso.Dai ricordi delle sue umili origini al profondo legame con la madre, definita il suo "maestro di vita",ripercorrerà episodi che hanno plasmato la sua personalità.