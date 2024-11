Quotidiano.net - L’incontro farsa di Tyson. Lo youtuber vince ai punti

Il mito del pugilato battuto, ma solo ai, da un boxeur diventato celebre grazie a YouTube. Sembra uno scherzo, mentre è invece il segno dei tempi moderni che passa anche sul ring in nome del Dio denaro. E così succede che a New York l’altra sera Mikeè tornato a combattere a 58 anni contro un 27enne, Jake Paul, che, non senza sudare e su decisione unanime dei giudici, 40 milioni di dollari in un match destinato alla memoria più dei social che della storia della boxe.