Anteprima24.it - Lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale: arrestato

Tempo di lettura: 2 minutiGli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorsodella questura di Avellino, nella notte del 15 novembre, hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino rumeno per i reati di. La persona, in evidente stato di alterazione, si aggirava per le strade del centro cittadino quando, alla vista di una volante della Polizia di Stato, cercava di nascondersi per eludere il controllo. Raggiunto dagli agenti, l’uomo rivolgeva ripetute minacce nei confronti dei poliziotti che gli avevano chiesto di esibire i documenti necessari per l’identificazione. Nonostante il tentativo di calmare la situazione, l’aggressore ha oppostoattiva colpendo ripetutamente gli agenti con calci e pugni, che infine riuscivano ad immobilizzare e condurre presso gli uffici della Questura.