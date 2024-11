Gaeta.it - Le Déluge: il carcere di Maria Antonietta e Luigi XVI, la storia di un’epoca in declino

Facebook WhatsAppTwitter Il film “Le– Gli ultimi giorni di” diretto e sceneggiato da Gianluca Jodice, insieme a Filippo Gravino, propone una riscrittura della vicenda storica che ha coinvolto gli ultimi sovrani di Francia. Ambientato integralmente in un contesto carcerario, il film, che debutterà nelle sale il 21 novembre, apre le porte a una nuova visione della fine di, sfidando gli spettatori a riflettere sul significato della prigionia non solo fisica, ma anche mentale e morale.la trama e la struttura del film“Le” racconta le settimane che precedono la condanna a morte diXVI, il quale è interpretato da Guillaume Canet. Laè racchiusa in tre atti intitolati ‘Gli dei’, ‘Gli uomini’, e ‘I morti’, i quali seguono il destino dei reali durante il loro periodo di prigionia.