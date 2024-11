Sport.quotidiano.net - L’astro nascente. Paz in rampa di lancio: il Real pensa al ritorno

In Italia e non solo, tutti si sono innamorati di un giocatore, che di nome fa Nico Paz e delizia il pubblico del Como e di chi ama il calcio. L’argentino è sui taccuini dei più importanti club europei ed è stato convocato dal commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, per le prossime partite delle qualificazioni ai Mondiali. Venerdì scorso, contro il Paraguay, Paz non è entrato e gli argentini, hanno clamorosamente perso per 2-1, mentre mercoledì contro il Perù (fischio d’inizio all’1 italiana di notte) ha delle chances di giocare. Il trequartista è di completa proprietà del Como e Fabregas su di lui vuole costruire la squadra del futuro per dare l’assalto all’Europa. Il pregio del trequartista argentino è l’ultimo passaggio per le punte, un assist sempre preciso con la velocità della palla perfetta per mandare in rete il proprio compagno di squadra.