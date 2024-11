Lettera43.it - La festa per i 90 anni di De Benedetti: invitati, menu, bretelle e zero social

Leggi su Lettera43.it

Il regalo più bello lo ha ricevuto proprio nel giorno del suo 90esimo compleanno, giovedì 14 novembre: la nascita del suo primo pronipote maschio, Lupo. È a lui che venerdì sera, nella cornice glamour di Palazzo Parigi a Milano, Carlo Deha dedicato il primo brindisi della suadi compleanno. Come voleva, doveva essere una“tra amici”, e così l’ha definita lui in apertura di serata. Un centinaio di persone in tutto, tra i parenti che c’erano quasi tutti: la moglie Silvia che ha organizzato nei dettagli tutta la, suo fratello Franco, i tre figli Rodolfo, Marco (senza sua moglie Paola Ferrari che, com’è noto, per le sue simpatie di destra con il suocero non si è mai presa) ed Edoardo, le loro famiglie. E poi una parata di volti noti, personaggi del mondo della politica, dell’economia, dell’editoria e del giornalismo, collaboratori ed ex collaboratori delle varie aziende che ha guidato.