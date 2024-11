Sport.quotidiano.net - Il Rimini spinge sull’acceleratore. Buscè: "La nostra arma è il sacrificio"

"Non possiamo fare a meno di avere questo spirito di gruppo, di, di pensare che ogni partita possa essere l’occasione giusta per fare un passettino in avanti". E l’occasione giusta per ilsi presenta oggi in casa del Sestri Levante. Perché Antoniosa che il suoha bisogno di rendere d’oro il pareggio dello scorso turno contro la Torres e di dimenticare definitivamente l’ultimo ko esterno in casa del Gubbio. Poi, numeri alla mano, il Sestri Levante non sembra esattamente una macchina da guerra. "Dal primo secondo dobbiamo cercare di avere i ritmi alti – detta la linea l’allenatore del– perché contro queste squadre se tu abbassi i ritmi vai in difficoltà, ma questo vale un po’ in generale. Queste squadre sono un po’ particolari perché quando si dice che hanno delle difficoltà è vero, perché i numeri parlano chiaro, però bisogna anche capire che ogni partita è una partita particolare, sia per noi che per gli avversari.