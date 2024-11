Il Milan celebra Sinner | Che stagione la tua

Leggi su Sportface.it

Anche ilil trionfo di Jannikalle Atp Finals 2024 di Torino. L’azzurro, noto tifoso rossonero, ha battuto in finale Taylor Fritz conquistando per la prima volta in carriera il titolo di “Maestro” di fine. Così il club rossonero ha voluto congratularsi pubblicamente con il numero uno del mondo: “Che vittoria e che. Jannik, sei il migliore”. Queste le parole sul profilo X del, dopo cheaveva incontrato a Torino in questi giorni l’allenatore Paulo Fonseca. Il: “Chela tua” SportFace.