I sex toys giapponesi che con eleganza sfidano i tabù

A prima vista sembra una boutique di cosmetici, elegante e con arredi rossi. Ma osservando meglio gli oggetti sistemati sugli scaffali, ci si accorge che il make up qui non c’entra proprio nulla. Siamo nel quartiere Harajuku, a Tokyo, in un punto vendita Tenga Shop, una delle più importanti aziendespecializzate nella vendita di sex. Nei suoi store – oltre 24.400 solo in Giappone – non si vendono semplici giocattoli sessuali, ma oggetti per adulti patinati, raffinati e curati in ogni minimo dettaglio. E pensati non solo per far provare piacere, ma soprattutto per «rivoluzionare il piacere sessuale» come recita lo slogan del marchio. Del resto il nome Tenga deriva dalla parola dianya, che in giapponese significa “bello ed elegante”. Koichi Matsumoto, fondatore dell’azienda, lo ha scelto per sottolineare la mission del marchio: creare prodotti di alta qualità legati a nuovi concept.