I matrimoni e i festeggiamenti con parenti e amici sono sempre più lunghi (ma non ne sentivamo il bisogno): cos'è il fenomeno "Endless Weddings"

C’è un motivo se si parla di “grande giorno” per indicare ilo. Giorno. Singolare. Uno, per quanto lungo e faticoso: ci si mette in tiro, si piange, si fa festa, si balla, e poi tutti a casa. Almeno, era così fino a qualche anno fa: ora più che grande giorno, ilo è un grande weekend. Cena di benvenuto, brunch pre e posto, cerimonia di nozze, cena, party con dj set, secondo party dislocato in un altro luogo (o in un altro weekend) per coinvolgere più persone possibili e la giornata del “se riuscite ad allungarvi, domenica facciamo.”. Per non parlare poi degli addii al celibato e al nubilato. No, non è una vostra sensazione: isi stanno espandendo. A dismisura.COSAGLI? – L’allungamento delle feste di nozze è stato registrato anche dao.