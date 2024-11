Ilfattoquotidiano.it - Hai già fatto l’albero di Natale e riempito casa di decorazioni natalizie? Ecco cosa dicono gli psicologi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mancano ancora 38 giorni alma – se ci avetecaso – siamo già inondati in ogni dove diper strada, i negozi ormai si sono trasformati in case di Babbo, per non parlare dell’onda lunga di panettoni e pandori che allietano qualsiasi ingresso al supermercato. Ma c’è anche chi ha già decoratoe ha tempestato la propriadi oggettini che evocano il periodo natalizio. Siete tra questi? Glihanno una risposta.Amy Morin, psicoterapeuta della Florida e autrice del libro “13 cose che le persone mentalmente forti non fanno“, afferma al Daily Mail che decorare per“suscita nostalgia”. In particolare le donne e gli uomini, particolarmente sentimentali “potrebbero avere fretta di decorare per ricreare i bei momenti dei Natali passati.