Donnapop.it - Elisa Isoardi ha un marito? La conduttrice ha una posizione chiara su matrimonio e figli

Leggi su Donnapop.it

è una delle conduttrici del piccolo schermo più conosciute. Cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Scopriamo cosa pensa sule sulla maternità!Leggi anche:, ecco 5 cose che probabilmente non sai sullaEx modella, attrice e oggiaffermata,pare aver trovato piena serenità nella carriera professionale. Nel suo perfetto equilibrio di personaggio televisivo al centro dell’attenzione, c’è posto nella sua vita per une per dei? Scopriamo tutto di seguito! View this post on InstagramA post shared by(@ha un?Empatica e impeccabile professionalmente,è spesso al timone di programmi molto popolari, tra cui Linea verde Life, in onda su Rai Uno.