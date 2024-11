Gaeta.it - Cerveteri Volley: le serie c femminile e maschile ritrovano il sorriso con due vittorie importanti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una giornata di grande soddisfazione si è conclusa per le squadre didi, che hanno ottenuto risultati positivi nella sesta giornata del campionato diC. Le formazionisono riuscite a vincere entrambe le loro partite con un secco 3 a 0, segnando un momento cruciale per il proseguimento della stagione. Le ragazze, dopo un inizio di campionato difficile, si sono riscattate, mentre i ragazzi continuano a mantenere alta la loro posizione in classifica.Risultati della sesta giornata di campionatoNella sesta giornata di campionato, le squadre disi sono distinte per le loro prestazioni. Le ragazze, guidate da coach Rodrigo Miliante Ribeiro, hanno affrontato il Green, conquistando una vittoria convincente.