Calhanoglu ha preso lo stesso vizio di Alexis Sanchez?

L’infortunio dicon la Turchia apre la discussione sul rapporto del giocatore con la sua nazionale. Un rapporto che sembra andare verso la parabola di.PROBLEMI IN NAZIONALE – Hakanha accusato un problema durante Turchia-Galles. Un problema fortunatamente non grave. E per quanto un infortunio possa sempre capitare, il rapporto tra il centrocampista e la sua nazionale sta vivendo un periodo che complica la vita all’Inter. In un modo che ricorda sinistramente le vicissitudini di.CASI SIMILI – Il cileno infatti nel corso della sua esperienza in nerazzurro è diventato una sorta di archetipo di come il rapporto con la nazionale possa arrivare a un punto eccessivo. Spessoha forzato pur di giocare col Cile, squadra di cui era ed è un simbolo e un riferimento assoluto.