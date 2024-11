Anteprima24.it - Benevento-Avellino, le parole di mister Auteri: “Un delitto perdere un derby così, l’arbitro non mi è piaciuto”

Tempo di lettura: 3 minutiE’ un 2-2 accolto con favore daquello maturato al “Ciro Vigorito”, spartizione della posta che consente aldi mantenere il +6 sull’quando sul girone di andata stanno per intravedersi i titoli di coda. In sala stampa l’allenatore dei giallorossi ha sottolineato l’ottima prova di chi è sceso in campo elogiando anche chi è subentrato a gara in corso. Queste le sue. PROVA – “Sarebbe stato unquesta gara. Non abbiamo mai rischiato quasi nulla facendoli palleggiare, ma siamo stati sempre compatti, corti e lucidi riaggredendoli immediatamente. Andare al riposo il primo tempo in svantaggio fa un po’ parte della poca logica che a volte contraddistingue il calcio. Abbiamo legittimato il pareggio contro una squadra forte.