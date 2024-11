Napolipiu.com - Bagni: “Vi racconto quando è nato il Napoli di Conte. Quella sera col Parma…”

L’ex azzurro indica nel rosso a Suzuki contro il Parma il momento della svolta: “Da lì è cambiato tutto” “Tutto èdal rosso a Suzuki al 75? contro il Parma“. Salvatorenon ha dubbi nell’individuare il momento chiave della cavalcata del. “La squadra di Pecchia stava dominando, l’espulsione ha ribaltato tutto”.L’ex centrocampista azzurro esalta il lavoro di: “Ha trasformato una squadra arrivata decima in un gruppo che vince e perde insieme. Il sacrificio è la sua parola d’ordine, basta vedere Politano e Kvaratskhelia come difendono”.I nuovi acquisti“McTominay non mi ha sorpreso, lo conoscevamo. La vera sorpresa è stata il suo immediato inserimento. Ma la rivelazione è Buongiorno: strepitoso, dimostra che l’ambientamento è una scusa. Se sei forte, lo sei ovunque”.