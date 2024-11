Zonawrestling.net - AEW: Gli Acclaimed sono l’ultimo team qualificato per il 4-Way Match di Full Gear

i Private Party difenderanno per la prima volta i titoli di coppia conquistati a Dynamite contro gli Young Bucks e per loro sarà subito una sfida difficile dovendo fronteggiare altri treagguerriti. I primi due taga qualificarsistati gli Outrunners e un po’ a sorpresa l’House of Black sconfiggendo gli FTR, mancava quindi il quartoed è stato deciso a Collision condi qualificazione tra glie La Facciones Ingobernables.Private Party avvisatifavoriti questa notte a Collision, ma non è stato certo unfacile contro RUSH e The Beast Mortos che bene combinato fisicità e tecnica sul ring. Alla fine isolato il colosso mascherato Anthony Bowen e Max Casterriusciti a chiudere l’incontro con la Mic Drop di Caster dopo una potente bodyslam di Bowen.