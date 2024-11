Lanazione.it - Viola Park, braccio di ferro. Il Tar boccia il parcheggio. A rischio 500 posti auto

Firenze, 16 novembre 2024 – Iltemporaneo delto dal Tar. Una manciata di residenti batte dunque il Comune di Bagno a Ripoli e pure la Fiorentina che, come l’amministrazione guidata da Francesco Casini prima, e ora da Francesco Pignotti, aveva resistito contro il ricorso presentato dall’avvocato Giacomo Pailli. Il risultato di questo primo round davanti ai giudici amministrativi è che decade la delibera con cui, a fine 2023, il consiglio comunale aveva dato l’ok all’utilizzazione temporanea di un terreno agricolo per realizzare circa 500a servizio degli utenti del centro sportivo Rocco Commisso. “Non è un’area urbana e non c’è interesse pubblico”, hanno stabilito i giudici accogliendo i motivi del ricorso La premessa. Questa “toppa“ dell’amministrazione si era resa necessaria perché il “vero“a servizio delsarà quello scambiatore a servizio della futura linea della tramvia.