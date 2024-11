Inter-news.it - VIDEO – Inter… is on fire! Al Mondiale per Club, sfottò al Milan che resta a guardare?

L’Inter sarà una delle due squadre italiane che parteciperà alperFIFA. Dopo che è stato svelato il trofeo del la competizione, i nerazzurri hanno omaggiato con unun po’ particolare pubblicato sui social, richiamando la “famosa” canzone “Freed from Desire” utilizzata dai tifosi rossoneri nell’anno dello scudetto e dedicata a Stefano Pioli. Pura casualità o frecciata alche guarderà la competizione da casa?PER– Ora è stato svelato anche il trofeo che verrà sollevato dalla squadra vincitrice. Il FIFAWorld Cup, la Coppa del Mondo perche si svolgerà per la prima volta nel 2025 ha ora il suo simbolo, la coppa che verrà assegnata alche si aggiudicherà la competizione nella finale del 13 luglio 2025. IlperFIFA, per la prima volta nel nuovo format con 32 squadre, si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 in 12 stadi, con 11 città americane coinvolte.