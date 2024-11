Verissimo Rózsa Tassi ospite oggi 16 novembre | tutto sulla moglie di Rocco Siffredi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –sarà, sabato 16, a. L’attrice ed ex modella torna nel salotto di Silvia Toffanin, ma questa volta da sola, per raccontare la sua storia. L’appuntamento con il talk show del weekend è alle 16:30 e si replicherà domani, 17, alle 16, sempre su Canale 5. Rosa Caracciolo, pseudonimo di, è sposata conda più di trent’anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Lorenzo Tano, nato nel 1996 e tre anni dopo Rosa ha dato alla luce, Leonardo Tano. Atorna per raccontare se stessa: la vita di una donna forte, elegante e innamorata della sua famiglia. Nata a Szolnok, in Ungheria, il 29 giugno 1972,ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella.