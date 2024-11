Lortica.it - Uomo di 69 anni colpito da arresto cardiorespiratorio nei boschi di Badia Tedalda

Intervento d’emergenza nella mattinata di oggi neidi, dove undi 69è statoda un(ACR) in una località impervia. L’allarme è stato lanciato alle ore 09:51, attivando il 118 della ASL TSE.Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi e squadre di soccorso. Tra questi, l’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Sansepolcro, l’elicottero Pegaso 1, e il supporto via terra e aria dei Vigili del Fuoco, che hanno mobilitato il mezzo Drago. Ha partecipato alle operazioni anche il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) con una squadra partita da Arezzo. Le forze dell’ordine hanno collaborato per gestire l’intervento in un’area particolarmente difficile da raggiungere.Nonostante l’immediato impegno dei soccorritori e l’uso di mezzi avanzati, l’purtroppo è deceduto.