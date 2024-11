Feedpress.me - Truffe al telefono, 3.500 segnalazioni in sei mesi. Le strategie subdole, da falsi guasti e enti inesistenti

Il truffatore talvolta simula un guasto per chiedere di attivare un nuovo contratto, o di essere un fantomatico 'ente di verifica' per ottenere le credenziali: leche viaggiano per ilsono in aumento e utilizzanosempre nuove e talvolta davvero fantasiose. Di certo il caro bolletta e i cambiamche hanno interessato i settori del gas e della luce hanno aperto spazi di incertezza.