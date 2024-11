Feedpress.me - Tragedia sfiorata a Bologna, bimbo di un anno e mezzo scivola dalle braccia della mamma e cade da un'altezza di 10 metri

Leggi su Feedpress.me

, undi unè precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Agucchi dopo che la madre, incinta di sei mesi, ha avuto un malore mentre lo teneva in braccio vicino a una finestra. Il piccolo è caduto per oltre diecima è sopravvissuto : le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre la donna stava.