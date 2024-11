Lanazione.it - Tenta di truffare coppia di anziani. Catturato pendolare del crimine

Lucca, 16 novembre 2024 – Ancora una volta glinel mirino, con la truffa più meschina possibile. Quella che allerta e incute timore, il finto carabiniere che chiama a casa, millantando un gravissimo incidente commesso dal figlio della malcapitatadi turno. Una persona investita sulle strisce, un incidente procurato, un tamponamento a catena, comunque qualcosa di estremamente grave, che porterebbe il colpevole dirittamente in carcere. A meno che, gligenitori, non versino “sull’unghia“ una cifra altissima, circa 10mila euro, tra contanti e oro. Purtroppo non è la prima volta che si sentono storie simili, ma ancora continuano a proliferare. I carabinieri della stazione di Ponte a Moriano hanno arrestato un 22enne, residente nella provincia di Caserta, per il reato dita truffa e per un’altra truffa consumata.