Tennis, Italia in semifinale alla Billie Jean King Cup: battuto il Giappone

È toccato al doppio composto da Jasmine Paolini e Sara Errani il compito di dare all’il punto decisivo contro ilnei quarti di finale dellaCup, il campionato del mondo a squadre difemminile che si sta disputando a Malaga in Spagna. Due set – 6-3, 6-4 – sono bastati allene per prevalere sulle nipponiche Aoyama e Hozumi e chiudere così la rimonta azzurra che vale la.Il racconto della partitaIn un primo set com, ingannevole è stato il game iniziale, condotto con autorità e senza sbavature dalle nostre, a voler rimarcare una differenza che si sperava potesse manifestarsi fin dal principio e indirizzare così la sfida dparte delle ragazze di capitan Garbin. Invece sono proprio le azzurre a inciampare per prime e a mettersi nelle condizioni di dover rincorrere le loro avversarie.