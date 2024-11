.com - Serie D / Ancona: stavolta non puoi sbagliare, ad Ascoli per vincere

I dorici alla ricerca del rilancio in casa dell’Atleticoper far fronte alla carestia di gol in attacco e risalire la china per invertire un trend finora non rassicurante fuori casa e per tenere lontana la zona calda della classifica. Mister Gadda: “Non sarà una gara facile ma siamo pronti a giocarci tutte le nostre carte per risalire. Peccato vietare ai nostri tifosi le partite più sentite.”- 16 novembre 2024 – L’vuole ripartire dalla 12esima giornata e lo farà, lo si augura, sul campo dello Stadio “Don Mauro Bartolini” dove domani, domenica 17 novembre ore 14,30 affronterà la seconda della classe per punti, l’Atletico.Una formazione, quella allenata da mister Simone Seccardini, che sta vivendo un periodo di pieno slancio.Dopo l’ultima vittoria infrasettimanale contro l’Avezzano di 4-2 ripresa dal 28’ (due settimane fa era stata sospesa per un brutto incidente sul campo tra due giocatori marsicani) i bianconeri si sono catapultati alla terza posizione a 21 punti, una sola lunghezza dal duo primatista Sambenedettese e Fossombrone.