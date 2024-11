Sport.quotidiano.net - Samb, sfida con la Virtus. Palladini: "Partita difficile"

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Ci aspetta unamolto. La Vigor Senigallia gioca bene ed ha anche un ottimo allenatore". Ottaviopresenta così il match di domani con la formazione di Aldo Clementi. "Sarà una gara -aggiunge- piùdi quella di Chieti. Non mi fido e per questo motivo ci stiamo preparando al meglio. L’importante è scendere in campo con la giusta mentalità". E’ una cuore aperto quello che ha parlato ai microfoni della trasmissione Pianetain onda su Radio Azzurra. Il tecnico rossoblù torna alla gara di Chieti. "Ai ragazzi -dice- avevo chiesto una gara di personalità contro i neroverdi, ma soprattutto estraniarsi dall’ambiente di festa che si percepiva a Chieti. Sono stati bravissimo, con un approccio alla gara importante, provando a vincere la. Non è accaduto ma hanno dimostrato grande personalità".