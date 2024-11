Ilgiorno.it - Ruba una tuta in negozio, la infila sotto i vestiti e prova a svignarsela: arrestato

Como, 16 novembre 2024 – Entra in und’abbigliamento sportivo, siunaa uscire senza pagare: acciuffato e. Il protagonista della vicenda è un cittadino marocchino, noto alle forze dell’ordine e “titolare” di una lunga lista di alias. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, venerdì 15 novembre, verso le 15, con una telefonata arrivata da undi via Luini, nel centro storico di Como. Il proprietario ha descritto ai suoi interlocutori il giovane che si era appena allontanato dalla sua boutique, con indosso un capoto. La volante, in breve, ha riconosciuto il ragazzo, bloccandolo mentre camminava per la strada. Aveva ancora addosso i capiti: felpa e pantaloni delladi un noto marchio, che avevato. Il ragazzo, che ha dichiarato di avere meno di 18 anni, è statoe identificato come maggiorenne grazie a uno degli alias che ha fornito nei numerosi controlli in cui è incappato.