Gaeta.it - Progetto di inclusione sociale a Pescara: il documentario “Io ci provo” nelle scuole

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, si sta per avviare un’importante iniziativa dedicata all’, promossa dall’assessore alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti, in collaborazione con l’associazione “Sos Autismo, insieme per l’”. In questo contesto, sarà proiettato il“Io ci“, diretto da Francesco Paolucci e ideato da Rosario Sabelli. Questa opera, che ha una durata di 40 minuti, racconta, attraverso le voci di cinque giovani autistici, storie di vita quotidiana e dei sogni che perseguono, senza alcun focus clinico.Dettagli sulscolasticoL’iniziativa mira a coinvolgere tutte ledella città, previa proiezione delclassi di ogni comprensivo. Dopo ogni visione, è previsto un incontro interattivo tra gli studenti e i protagonisti del film: Francesco Scordella, Francesco Pasquali, Antonello Brandolini, Adis Nebi e Denis Ferrone.