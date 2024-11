Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Barcellona 2024: doppietta Bagnaia-Bastianini, Martin perde 5 punti

Leggi su Oasport.it

Il Motomondialeha visto proseguire oggi, sabato 16 novembre, il fine settimana del GP di, con la consuetache si è disputata sul circuito del Montmelò, valida per la ventesima ed ultima tappa del calendario di.Vittoria per Francesco, che precede il connazionale Enea, secondo, e lo spagnolo Jorge, terzo. Con questo successo l’azzurro si porta a -19 dall’iberico nella classifica generale, rinviando a domani l’assegnazione del titolo iridato.Sesto posto per un altro italiano, Franco Morbidelli, preceduto dagli spagnoli Alex Marquez, quinto, ed Aleix Espargarò, quarto. Settima piazza per l’altro iberico Marc Marquez, che precede un altro azzurro, Marco Bezzecchi, ottavo, infine chiude la zonail sudafricano Brad Binder, nono.vince lae tiene viva la fiammella.