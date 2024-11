Oasport.it - MotoGP, Alex Espargarò: “Potevamo lottare per la vittoria, mi piace lasciare da pilota competitivo”

Una Sprint Race leggermente sfortunata per Aleix: il veterano dell’Aprilia si è infatti dovuto accontentare della quarta moneta in occasione della gara corta del GP di Barcellona, ultimo atto del Motomondiale 2024 dinonché ultima prova della sua carriera da.Il padrone di casa, secondo nelle qualificazioni, ha perso infatti quota in partenza, compiendo però una bellissima rimonta che lo ha portato fino ai ridossi del podio, occupato da Francesco “Pecco” Bagnaia, Enea Bastianini e all’amico Jorge Martin, domani pronto a conquistare un Mondiale distante ormai solo sette lunghezze.Disteso e rilassato,ha commentato quanto fatto, parlando in prima battuta della defaillance avuta allo spegnimento dei semafori: “Abbiamo avuto un problema in partenza, non potevo crederci – ha dettoai microfoni di Sky Sport Italia – Poi piano piano ho passato tanti piloti, il passo era meglio rispetto a quello che mi aspettavo, si girava sempre sul 39 basso, sono contento.