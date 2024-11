Lanazione.it - Luci e profumi... magia in Boutique: "Euphoria per le case e la città . Novità al 14 dei lungarni pisani"

"E’ tutto magico qui. Apre unasul territorio e in più. si respira aria di Natale". Queste le parole che l’europarlamentare Susanna Ceccardi ha usato per descrivere l’atmosfera all’inaugurazione dia cui ha presenziato assieme, fra gli altri, anche al sindaco di Pisa Michele Conti. Ieri alle 18, infatti, in Lungarno Pacinotti 14 è avvenuto il taglio del nastro, rigorosamente rosso per il buon auspicio e in tema natalizio, per la nuova attività di Alessandro Trolese e della sua collaboratrice Maria Chiara Anconetani. "Questavuole abbellire lee la- dice Trolese -. Puntiamo su una forte stagionalizzazione e vogliamo diventare un punto di riferimento in ogni occasione speciale, da Natale a San valentino, dalla festa della Donna alla Pasqua, per tutto l’anno e di anno in anno".