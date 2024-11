Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta in DIRETTA: Curtis in finale nei 50 stile libero, non parte Martinenghi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 Ottimoper Alessandro Fusco che conquista il miglior tempo in 2:07.78.10.50 Christian Mantegazza fa segnare il miglior crono nella seconda heat in 2:08.80.10.47 Fabio Faggian è il migliore della prima batteria con il crono di 2:13.34.10.46 Passiamo ora alle batterie dei 200 rana uomini.10.45 Le qualificate allaA: Borrelli, Musetti, Polieri, Dimaggio, Cusinato, Porcari, Crispino, Di Passio.10.44 Miglior tempo assoluto per Paola Borrelli: la classe 2005 è la più veloce in 2:09.71.10.41 La veterana Ilaria Cusinato è la migliore della terza batteria in 2:11.01.10.38 Helena Musetti va ad aggiudicarsi la seconda heat in 2:10.19.10.35 Vittoria Muzii è la più veloce della prima batteria: la classe 2007 fa segnare il tempo di 2:15.