Calciomercato.it - Licenziato dopo gli insulti razzisti: sentenza pesantissima per l’allenatore

Leggi su Calciomercato.it

Le cose non sono finite per nulla bene per il tecnico, che ha subito un verdetto decisamente importante per la sua carrieraUna vicenda si è conclusa e sta facendo parlare gran parte dell’Europa. Il calcio va sempre di più nella direzione di condannare episodi di discriminazione che avvengono sul terreno di gioco, sugli spalti e in generale in tutto il movimento sportivo.Un episodio di razzismo ha conseguenze pesantissime per(LaPresse) – calciomercato.itPurtroppo, non mancano ancora manifestazioni di questo tipo, momenti in cui a prevalere è chi vuole rovinare gli eventi, prendendosela con alcuni singoli e attaccandoli nella maniera peggiore possibile. La UEFA è impegnata nel difendere i diritti di tutti i protagonisti e a qualsiasi livello e sta cercando sempre più di condannare chi opera atti di razzismo.